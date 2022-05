Reddito cittadinanza, Conte: “Chi propone l’utilizzo dei fondi per investirli in armi vuole la guerra sociale. Draghi? Lavorerà con noi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Noi siamo al governo per difendere i pilastri con cui abbiamo migliorato il Paese e il Reddito di cittadinanza, con la povertà in aumento, è il minimo sindacale“. Giuseppe Conte così difende una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle. “Chi in questo momento sta proponendo di utilizzare i soldi del Reddito di cittadinanza per investirli in armi vuole la guerra sociale, quindi non ho dubbi che Draghi continuerà a lavorare con noi per rafforzare e migliorare il sistema del Reddito”. Poi, sulla guerra in Ucraina, il presidente del M5s ribadisce la volontà di chiedere un voto in Parlamento su ulteriori invii di armi: “Credo che tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Noi siamo al governo per difendere i pilastri con cui abbiamo migliorato il Paese e ildi, con la povertà in aumento, è il minimo sindacale“. Giuseppecosì difende una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle. “Chi in questo momento stando di utilizzare i soldi deldiperinla, quindi non ho dubbi checontinuerà a lavorare con noi per rafforzare e migliorare il sistema del”. Poi, sullain Ucraina, il presidente del M5s ribadisce la volontà di chiedere un voto in Parlamento su ulteriori invii di: “Credo che tanti ...

Advertising

matteorenzi : Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la raccolta ufficiale… - elio_vito : Renzi annuncia, di nuovo, che raccoglierà le firme per abolire il reddito di cittadinanza. Non è un riformista ma u… - VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - ZenatiDavide : Reddito cittadinanza, Conte: “Chi propone l’utilizzo dei fondi per investirli in armi vuole la guerra sociale. Drag… - ZenatiDavide : Reddito cittadinanza, Elio Vito (Fi): “Mi indigna che Renzi voglia abolirlo. Una cosa indecente fatta solo per offe… -