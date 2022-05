RedBird vorrebbe trasformare il Milan in media company (Di mercoledì 25 maggio 2022) in stile New York Yankees, creando sinergie in altri settori Come riporta Tuttosport, il fondo di RedBird vorrebbe fare del Milan una “media company”, stile New York Yankees. Cosa vuol dire? Vale a dire creare, come avviene negli Stati Uniti con alcune società di baseball, basket e football americano, sinergie in altri settori. Inoltre, i rossoneri potrebbero essere la capofila di un possibile network tutto targato RedBird all’interno del mondo del calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) in stile New York Yankees, creando sinergie in altri settori Come riporta Tuttosport, il fondo difare deluna “”, stile New York Yankees. Cosa vuol dire? Vale a dire creare, come avviene negli Stati Uniti con alcune società di baseball, basket e football americano, sinergie in altri settori. Inoltre, i rossoneri potrebbero essere la capofila di un possibile network tutto targatoall’interno del mondo del calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

