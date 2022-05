Puntano pistola in faccia a figlio 11enne per rapinagli scooter (Di mercoledì 25 maggio 2022) E' stato ritrovato, dai carabinieri, a Volla, in provincia di Napoli, lo scooter rapinato a Gianfranco Wurzburger, presidente dell'associazione di volontariato Assogioca ed esponente di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) E' stato ritrovato, dai carabinieri, a Volla, in provincia di Napoli, lorapinato a Gianfranco Wurzburger, presidente dell'associazione di volontariato Assogioca ed esponente di ...

Advertising

ANSA_Legalita : Puntano pistola in faccia a figlio 11enne per rapinagli scooter. Mezzo ritrovato a Volla. Wurzburger guida associaz… - VesuvioLive : Napoli, puntano pistola in faccia a padre e figlio per rubare lo scooter - wannabebaol : @TSbagliata 35 euro al chilo?!!!! Ma almeno ti puntano una pistola addosso per rendere la rapina credibile? - M0ON1117 : @IsmailFayad @gaiacagliari96 Quel pelato non vende neanche se li puntano una pistola nella tempia - valenti30146835 : RT @SMaurizi: gli Stati Uniti NON puntano la pistola alla testa a nessuno: sono le élite politico-militari-giornalistiche che 'vendono' le… -