Perché la sparatoria in Texas è una strage che non possiamo più accettare (Di mercoledì 25 maggio 2022) È successo ancora e noi siamo rimasti a guardare, inermi, attoniti. Come se fossimo gli spettatori di un film horror il cui nastro è riavvolto all'infinito. E magari si trattasse solo di un film! Magari potessimo svegliarci domani, tutti quanti, cancellando i ricordi di quello che è stato il peggior incubo notturno. E invece dobbiamo fare i conti con una realtà terribile, tragica e disumana, quella dell'ennesima strage che non possiamo più accettare. L'America è ancora sotto shock, tutto il mondo lo è. Perché il fuoco è stato aperto all'improvviso, in maniera subdola e meschina. Un fuoco che ha generato morte, dolore e sofferenza e che ha segnato il mondo con una scia di sangue che è impossibile lavare via. La sparatoria avvenuta in Texas fa male. E lo fa sopratutto ...

