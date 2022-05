Nicola Savino | addio imminente e programma cancellato? Cosa c’è di vero

Advertising

selishardliquor : RT @ciccio_co: Il Grande Fratello condotto da Nicola Savino un sogno - DenverCartoons : RT @ciccio_co: Il Grande Fratello condotto da Nicola Savino un sogno - gaaiiia_ : RT @ciccio_co: Il Grande Fratello condotto da Nicola Savino un sogno - MegghieUP : RT @ciccio_co: Il Grande Fratello condotto da Nicola Savino un sogno - AleTM1908 : RT @ciccio_co: Il Grande Fratello condotto da Nicola Savino un sogno -

Gossip e TV

Un momento che ha lasciato inizialmente tutti scioccati, cone Vladimir Luxuria accorsi per aiutarla a rialzarsi. Ilary Blasi rimproverata dagli autori all'Isola dei Famosi/ "Colpa di ...... il suo preferito in assoluto (Giucas Casella): L'ex opinionista ha lanciato anche la sua immancabile frecciatina, questa volta all 'Isola dei Famosi: Sue Vladimir Luxuria, ... Nicola Savino lascia Mediaset: destino amaro per Back to School "Questo premio rappresenta un po' tutte le gaffe di questa edizione, ma punto ad avere ancora tanti altri Tapiri", ammette Blasi, ultimamente al centro di momenti televisivi esilaranti come quello in ...Nuovo tapiro d'oro per Ilary Blasi da Striscia La Notizia dopo la gaffe all'Isola dei Famosi: le dichiarazioni della conduttrice sulla crisi con Totti ...