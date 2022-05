Nadal | 300 vittorie Slam | ma il gioco duro inizia ora

(Di mercoledì 25 maggio 2022) "Hoto il match con le idee molto chiare su quel che dovevo fare, sono felice di essere riuscito ad applicare il piano. Il mio grande punto di forza sulla terra battuta, in particolare qua a ...

Advertising

E' speciale" diceva prima del torneo Rafa, il suo idolo, che a Parigi ha raggiunto levittorie Slam e affronta l'olandese Botic Van de Zandschulp, che ha sconfitto Fabio Fognini costretto ...Le parole diAl termine del match vinto contro Moutet, Rafaelha parlato della vittoria numero: un numero che secondo lo spagnolo può essere ancora migliorato in questo torneo. 'Certo,...Rafael Nadal continua ad essere una macchina di record. Nel primo turno dell’Open di Francia, lo spagnolo ha segnato una nuova statistica legato alle vittorie. Il Re della terra rossa è il tennista co ...Buona anche la seconda per Rafael Nadal che batte senza problemi il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-4 approdando così al terzo turno del Roland Garros. Il tennista maiorchino, ...