“Mourinho è come un samurai | riesce a farlo con la squadra” | lo ha detto Caressa

Fabio Caressa si è espresso ai microfoni di Sky a proposito della finale di Conference League e in particolare di Mourinho. "Il tecnico portoghese insegna a vincere e anche che vincere aiuta nella creazione di una mentalità corretta. È uno che riesce a creare sempre grande trasporto dove va. Lui ha un modo di fare da samurai con regole molto precise: fa da ombrello alla squadra anche quando sembra attaccarla e fa crescere i giovani. In questo è sicuramente il migliore". Riguardo la finale di Conference ha invece affermato: "La Roma ha patito due volte la pressione di una finale, ma anche perdendo le finali servono. In Europa l'abitudine te la crei giocando queste gare, significa costruire qualcosa. Non è un caso che la Roma sia arrivata in finale".

