Milan | Ibrahimovic si opera | i tempi di recupero sono lunghissimi

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Zlatanè stato un grandissimo protagonista dentro e fuori dal campo. La stagione dello svedese è stata un po’ condizionata dagli infortuni, ma quando chiamato in causa il calciatore ha risposto con grandi prestazioni. La soddisfazione per la vittoria dello scudetto è enorme,in corso valutazioni sul futuro.ha deciso dirsi e dovrà rimanere fermo per circa 7-8. Potrebbe ritirarsi dal calcio oppure continuare a confermarsi un punto di riferimento nello spogliatoio e provare a giocare qualche partita nella seconda parte di stagione. “L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. L’intervento è perfettamente riuscito e la ...