Liverpool | Klopp | “Real Madrid sa vincere le finali | ma noi siamo più esperti”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Ilè una squadra di livello mondiale che sa comele“. Lo ha detto Jurgen, allenatore del, in un’intervista al sito dell’Uefa a tre giorni dalla finale di Champions League contro i blancos. Proprio ilsconfisse i Reds 3-1 nella finale di Kiev, ma il tecnico delnon è troppo preoccupato, pur riconoscendo il valore degli avversari: “Il centrocampo delle squadre che si sono affrontate nel 2018 è rimasto pressoché invariato. La loro difesa è cambiata molto. In attacco non c’è Cristiano Ronaldo, è vero, ma Karim Benzema è ancora lì, con giovani brasiliani molto forti Vinícius Júnior e Rodrygo e tutto il resto, quindi rimane una grande squadra”. “Sicuramente è un bene aver già giocato qualche finale ...

A pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Real Madrid , l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rilasciato un'intervista sul sito ufficiale della UEFA : 'Il Real Madrid è una squadra di livello mondiale che sa come vincere. Il centrocampo delle squadre che si sono ... Liverpool, Klopp: "Rivincita contro il Real Non deve essere questo il nostro pensiero" Liverpool e Real Madrid si contendono la finale di Champions League: tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.