LIVE Fognini-Van De Zandschulp 4-6 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’olandese piazza il break e conquista il 1º set! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Ace e primo game vinto agevolmente da van de Zandschulp. 40-51 Prima esterna dell’olandese. 30-15 Gran chiusura a rete del #26 del seeding dopo il recupero sulla palla corta. 15-15 In rete l’accelerazione dell’olandese. 15-0 van de Zandschulp chiude il punto con il diritto. INIZIO SECONDO SET 17.51 Botic van de Zandschulp conquista il primo parziale dopo 40 minuti per 6 giochi a 4: l’olandese ha rimesso in piedi il set dopo il break subito nel settimo gioco e poi recuperato. Chance sprecata da Fabio Fognini che poteva fare di più anche nel primo game. FINE PRIMO SET 4-6 PRIMO SET VAN DE Zandschulp! Chance sprecata dall’azzurro in occasione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Ace e primo game vinto agevolmente da van de. 40-51 Prima esterna del. 30-15 Gran chiusura a rete del #26 del seeding dopo il recupero sulla palla corta. 15-15 In rete l’accelerazione del. 15-0 van dechiude il punto con il diritto. INIZIO SECONDO SET 17.51 Botic van deil primo parziale dopo 40 minuti per 6 giochi a 4:ha rimesso in piedi il set dopo ilsubito nel settimo gioco e poi recuperato. Chance sprecata da Fabioche poteva fare di più anche nel primo game. FINE PRIMO SET 4-6 PRIMO SET VAN DE! Chance sprecata dall’azzurro in occasione ...

