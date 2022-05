LIVE Fognini-Van De Zandschulp 2-3, Roland Garros 2022 in DIRETTA: equilibrio sul campo 6! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 L’olandese resta avanti dopo venti minuti. 40-15 CHE RISPOSTA DI Fognini! 40-0 CHE SMORZATA DI VAN DE Zandschulp! 30-0 Risposta lunga di Fognini. 15-0 Prima vincente dell’olandese. 2-2 Fognini tiene il servizio senza problemi. 40-30 Risposta vincente van de Zandschulp! 40-15 Prima centrale del ligure. 30-15 Gran diritto lungolinea di van de Zandschulp. 30-0 In rete la risposta dell’olandese. 15-0 Buona prima del classe 1987. 1-2 Van de Zandschulp tiene il servizio senza problemi. 40-30 PALLA CORTA VINCENTE DI VAN DE Zandschulp! 30-30 CHE DIFESA DI VAN DE Zandschulp! Termina lungo il diritto diagonale di Fognini dopo aver comandato lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 L’olandese resta avanti dopo venti minuti. 40-15 CHE RISPOSTA DI! 40-0 CHE SMORZATA DI VAN DE! 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Prima vincente dell’olandese. 2-2tiene il servizio senza problemi. 40-30 Risposta vincente van de! 40-15 Prima centrale del ligure. 30-15 Gran diritto lungolinea di van de. 30-0 In rete la risposta dell’olandese. 15-0 Buona prima del classe 1987. 1-2 Van detiene il servizio senza problemi. 40-30 PALLA CORTA VINCENTE DI VAN DE! 30-30 CHE DIFESA DI VAN DE! Termina lungo il diritto diagonale didopo aver comandato lo ...

