LIVE – Cagliari-Sampdoria, quarti di finale Final Four Primavera 2021/2022 (DIRETTA) (Di mercoledì 25 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Cagliari-Sampdoria, match valido per i quarti di Finale delle Final Four del campionato Primavera 2021/2022. Si torna in campo per il secondo quarto di Finale tra i rossoblù e i blucerchiati: chi vince affronterà l’Inter. Appuntamento allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle ore 17. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Cagliari-Sampdoria SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Latestuale di, match valido per ididelledel campionato. Si torna in campo per il secondo quarto ditra i rossoblù e i blucerchiati: chi vince affronterà l’Inter. Appuntamento allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo alle ore 17. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LASportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Primavera, Cagliari- Sampdoria: diretta live e risultato in tempo reale - _contemplata : #SAVETHEDATE #EFPA #ESG IV Edizione Corso EFPA ESG Advisor ?? ?? Riparte a giugno 2022 il corso di preparazione alla… - AOUCagliari : Oggi a #15minuticon parliamo delle #malattie del #cuore con la prof.ssa Roberta Montisci direttrice della… - JosephSayah16 : RT @valegianita05: [#Cagliari IN SERIE B E SALVEZZA #Salernitana IN LIVE !!!], Campani irriconoscibili salvati dalla figuraccia dei Rossobl… - GibiSalottoRB : Live 'Il Salotto del Capitano' Venezia - Cagliari 23.05.2022 Ore 21:45 -