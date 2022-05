Juve, per il mercato spunta l’idea Kostic: Cherubini ci pensa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kostic Juve, fissato il prezzo per l’acquisto dell’esterno serbo. Cherubini ora pensa all’esterno vincitore dell’Europa League Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juve riflette con attenzione sul possibile acquisto di Filip Kostic, esterno 29enne tra i protagonisti del successo in EL dell’Eintracht Francoforte. La valutazione del serbo è di circa 15 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile dai bianconeri. Cherubini ci sta pensando seriamente, visto che ad un prezzo non esorbitante potrebbe sistemare i problemi che si sono venuti a creare in attacco con l’addio di Paulo Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022), fissato il prezzo per l’acquisto dell’esterno serbo.oraall’esterno vincitore dell’Europa League Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, lariflette con attenzione sul possibile acquisto di Filip, esterno 29enne tra i protagonisti del successo in EL dell’Eintracht Francoforte. La valutazione del serbo è di circa 15 milioni di euro, una cifra considerata abbordabile dai bianconeri.ci stando seriamente, visto che ad un prezzo non esorbitante potrebbe sistemare i problemi che si sono venuti a creare in attacco con l’addio di Paulo Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

