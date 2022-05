Guerra in Ucraina, la diretta. Putin, decreto per cittadinanza in zone occupate. Slovacchia: se Ucraina cade, poi toccherà a noi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Russia sta intensificando gli attacchi nel Donbass, secondo Kiev il conflitto sta entrando nella fase più violenta. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a ripetere che... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Russia sta intensificando gli attacchi nel Donbass, secondo Kiev il conflitto sta entrando nella fase più violenta. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a ripetere che...

Advertising

rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - AngeloCiocca : Soros: «L'invasione in Ucraina potrebbe far partire la Terza guerra mondiale». Ma c'era bisogno che lo dicesse Soro… - marcoranieri72 : RT @ChiodiDonatella: DALL'#UCRAINA A #TAIWAN PASSA PER IL #TEXAS L'IPOCRISIA PACIFISTA DI #BIDEN Ha rimpinzato di #armi #Zelensky. Fomenta… - fendente1 : RT @enpaonlus: #Ucraina, #Ceva e Enpa insieme per i pet. Donazione di antiparassitari e feromoni per ridurre lo stress degli animali in zon… -