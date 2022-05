Drusilla Foer, al via su Raidue il programma “Drusilla e l’almanacco del giorno dopo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Drusilla Foer condurrà un programma su Raidue dal prossimo 6 giugno dal titolo “Drusilla e l’almanacco del giorno dopo” Drusilla Foer, personaggio interpretato da Gianluca Gori, continua ad avere successo e riporterà in tv un programma storico. Si intitola: “Drusilla e l’almanacco del giorno dopo” che andrà in onda a partire dal 6 giugno su Raidue alle 19.50. “La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)condurrà unsudal prossimo 6 giugno dal titolo “del, personaggio interpretato da Gianluca Gori, continua ad avere successo e riporterà in tv unstorico. Si intitola: “del” che andrà in onda a partire dal 6 giugno sualle 19.50. “La mia è stata una scelta fatta con devozione a questo bellissimoche qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ ...

Advertising

wannabemozart : Michele arriminati a spillare ste date perché ci sta pure la tua amica Drusilla Foer vicino casa mia a settembre, d… - glucosata : Drusilla Foer torna in tv con un nuovo programma - MarioManca : #DrusillaFoer torna in tv con un nuovo programma - __valfoy : Non mi hanno mai detto ti amo, ma Drusilla Foer riconoscendomi scese dal palco del pride per abbracciarmi. Ogni tan… - ArianoPrandi : Drusilla Foer riporta in tv lo storico programma 'L'Almanacco del giorno dopo' - La Nazione -