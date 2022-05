Di cosa parliamo quando parliamo di Raymond Carver e della sua poetica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Raymond Carver Jr. (25 maggio 1938 – 2 agosto 1988) è stato uno scrittore, poeta e saggista statunitense. Nato in Oregon e cresciuto a Yakima in una famiglia umile, con madre cameriera e padre affilatore di segheria. Fin da giovane si barcamenò tra le più disparate occupazioni, coltivando al tempo stesso una grande passione per la lettura e la scrittura. Nonostante i suoi pochi libri – una dozzina in tutto – Carver è diventato un punto di riferimento indiscutibile della letteratura americana del Novecento. Scrittore di racconti e poesie, è un autore immancabile nelle librerie di avidi lettori e aspiranti scrittori alla pari di un Hemingway – del quale è stato definito l’erede – o di un Murakami, che lo ha elevato a modello definendo i suoi racconti: ‘’affilati e pesanti come un cuneo di ferro’’. Perché sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022)Jr. (25 maggio 1938 – 2 agosto 1988) è stato uno scrittore, poeta e saggista statunitense. Nato in Oregon e cresciuto a Yakima in una famiglia umile, con madre cameriera e padre affilatore di segheria. Fin da giovane si barcamenò tra le più disparate occupazioni, coltivando al tempo stesso una grande passione per la lettura e la scrittura. Nonostante i suoi pochi libri – una dozzina in tutto –è diventato un punto di riferimento indiscutibileletteratura americana del Novecento. Scrittore di racconti e poesie, è un autore immancabile nelle librerie di avidi lettori e aspiranti scrittori alla pari di un Hemingway – del quale è stato definito l’erede – o di un Murakami, che lo ha elevato a modello definendo i suoi racconti: ‘’affilati e pesanti come un cuneo di ferro’’. Perché sono ...

