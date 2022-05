Con il cambiamento climatico gli uragani non perdonano (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La stagione degli uragani statunitensi sarà più distruttiva della media per il settimo anno consecutivo. Lo hanno di dichiarato gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) che prevedono da 14 a 21 tempeste, di cui da sei a dieci diventeranno uragani, e da tre a sei di queste si svilupperanno in uragani maggiori, durante la stagione che va dal 1° giugno al 30 novembre. La causa principale è il riscaldamento climatico, dato che le temperature stagionalmente elevate e oceani più caldi della media forniscono energia ai cicloni tropicali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La stagione deglistatunitensi sarà più distruttiva della media per il settimo anno consecutivo. Lo hanno di dichiarato gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) che prevedono da 14 a 21 tempeste, di cui da sei a dieci diventeranno, e da tre a sei di queste si svilupperanno inmaggiori, durante la stagione che va dal 1° giugno al 30 novembre. La causa principale è il riscaldamento, dato che le temperature stagionalmente elevate e oceani più caldi della media forniscono energia ai cicloni tropicali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

