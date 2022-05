Calcio: Pinto, 'un premio per i Friedkin, merito di Mou, non sarà l'ultimo trofeo' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "I giocatori vanno in campo ma è un premio soprattutto per i Friedkin, che hanno portato al club un'altra mentalità. Poi di mister Mourinho, è merito tutto suo. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene ogni giorno, non sarà l'ultimo trofeo sicuramente". Lo ha detto il General Manager giallorosso Tiago Pinto. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "I giocatori vanno in campo ma è unsoprattutto per i, che hanno portato al club un'altra mentalità. Poi di mister Mourinho, ètutto suo. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene ogni giorno, nonl'sicuramente". Lo ha detto il General Manager giallorosso Tiago

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Pinto, 'un premio per i Friedkin, merito di Mou, non sarà l'ultimo trofeo' - - sportface2016 : La #Roma trionfa in #ConferenceLeague, #TiagoPinto: 'Non sarà l'ultimo trofeo' - salvione : Roma, Tiago Pinto: 'Giocheremo altre finali nei prossimi anni' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Tiago Pinto: 'Abbiamo fatto una lunga strada, vogliamo vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Roma, Tiago Pinto: 'Abbiamo fatto una lunga strada, vogliamo vincere' -