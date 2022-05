Altro che grandine, guardate cosa è piovuto dal cielo in questo paese (Di mercoledì 25 maggio 2022) In India la popolazione di un villaggio rurale è impazzita quando ha visto piovere dal cielo delle misteriose sfere di metallo. Qualcuno ha chiamato in causa antiche leggende indù che parlano di proiettili d’oro e argento scagliati dagli dèi sulla Terra per punire gli uomini… cosa sono? Di che materiale sono composte le sfere piovute dal cielo? Cerchiamo di fare chiarezza sull’evento che ha sconvolto la vita del villaggio indiano. Stranissime sfere di metallo piovute sull’India nei giorni scorsi? (Getty) – www.curiosauro.itMisteriose sfere di metallo che cadono dal cielo I residenti del villaggio di Saila nel distretto di Surendranagar hanno riferito di essere stati bombardati da misteriose sfere metalliche. Ne hanno viste almeno quattro. E ora vari frammenti di quelle sfere sono sparsi per i campi. La gente ha subito ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 25 maggio 2022) In India la popolazione di un villaggio rurale è impazzita quando ha visto piovere daldelle misteriose sfere di metallo. Qualcuno ha chiamato in causa antiche leggende indù che parlano di proiettili d’oro e argento scagliati dagli dèi sulla Terra per punire gli uomini…sono? Di che materiale sono composte le sfere piovute dal? Cerchiamo di fare chiarezza sull’evento che ha sconvolto la vita del villaggio indiano. Stranissime sfere di metallo piovute sull’India nei giorni scorsi? (Getty) – www.curiosauro.itMisteriose sfere di metallo che cadono dalI residenti del villaggio di Saila nel distretto di Surendranagar hanno riferito di essere stati bombardati da misteriose sfere metalliche. Ne hanno viste almeno quattro. E ora vari frammenti di quelle sfere sono sparsi per i campi. La gente ha subito ...

Advertising

IlContiAndrea : Quella che ha subito #Blanco, durante la sua performance in Duomo, è una #molestia. Non la si può definire in altro… - EnricoLetta : Un altro anno di sospensione del #PattodiStabilità in ????. Fondamentale. Era tutt’altro che scontato ottenerlo, coi… - reportrai3 : Oggi è la finanza a guidare le strategie, gli stati hanno accettato che l’industria farmaceutica diventasse un sett… - Pcampi1 : RT @Fabio48916958: Se un solo magistrato coraggioso, inizierà ad indagare su quanto accaduto negli ultimi due anni in Italia , altro che ma… - marina82854013 : RT @frenck713: @Gian59342003 ???????????????????? cos’altro ci impone UE? Quando in tutta Europa non hanno imposto l’obbligo del GP sul lavoro ma lo… -