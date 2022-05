Via le mascherine per l’ultima settimana di scuola: basta accanirsi sui bambini! (Di martedì 24 maggio 2022) Togliere le mascherine per l’ultima settimana di scuola. Un gesto simbolico, che non ripaga dal tormento vissuto dal tenerle per due anni addosso in classe, dai sei anni in su, con poche deroghe, e con obbligo di Ffp2 – la mascherina più soffocante – quando c’erano casi di covid in classe. È questa la richiesta contenuta in una petizione lanciata dal giornalista Raffaele Oriani. Che un giorno, entrando in classe di suo figlio alle elementari, ha visto quei volti semicoperti e pensato che almeno questo regalo, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza ai nostri figli possono farlo. Una concessione simbolica, che però ha il senso di una restituzione e insieme esprime la consapevolezza del sacrificio che bambini e ragazzi hanno vissuto anche durante quest’ultimo anno, quando con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Togliere leperdi. Un gesto simbolico, che non ripaga dal tormento vissuto dal tenerle per due anni addosso in classe, dai sei anni in su, con poche deroghe, e con obbligo di Ffp2 – la mascherina più soffocante – quando c’erano casi di covid in classe. È questa la richiesta contenuta in una petizione lanciata dal giornalista Raffaele Oriani. Che un giorno, entrando in classe di suo figlio alle elementari, ha visto quei volti semicoperti e pensato che almeno questo regalo, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello della Salute Roberto Speranza ai nostri figli possono farlo. Una concessione simbolica, che però ha il senso di una restituzione e insieme esprime la consapevolezza del sacrificio che bambini e ragazzi hanno vissuto anche durante quest’ultimo anno, quando con i ...

