Vaiolo delle scimmie: salgono a 5 i casi in Italia. L’ultimo è un connazionale rientrato dalla Germania (Di martedì 24 maggio 2022) Una conta in continua aggiornamento. Un bollettino progressivamente in crescita. Sono saliti a cinque i casi di Vaiolo delle scimmie in Italia. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, su Facebook, sulla base delle informazioni confermate dall’Inmi Spallanzani, specificando che 3 pazienti sono ricoverati a Roma. 1 ad Arezzo. Mentre un altro ancora è seguito a domicilio a Roma. In generale, conclude il post, «sono 16 i contatti stretti posti in isolamento. Mentre sono in corso ulteriori accertamenti». In particolare, allora, il quinto caso di Vaiolo delle scimmie è quello di un Italiano di ritorno dalla Germania. Che si è recato in ambulatorio all’Inmi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Una conta in continua aggiornamento. Un bollettino progressivamente in crescita. Sono saliti a cinque idiin. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, su Facebook, sulla baseinformazioni confermate dall’Inmi Spallanzani, specificando che 3 pazienti sono ricoverati a Roma. 1 ad Arezzo. Mentre un altro ancora è seguito a domicilio a Roma. In generale, conclude il post, «sono 16 i contatti stretti posti in isolamento. Mentre sono in corso ulteriori accertamenti». In particolare, allora, il quinto caso diè quello di unno di ritorno. Che si è recato in ambulatorio all’Inmi ...

