Una vita anticipazioni: Natalia e Felipe si baciano ma qualcosa va storto (Di martedì 24 maggio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 25 maggio 2022, su canale 5? Chiaramente i colpi di scena non mancheranno e cresce l’attesa anche per capire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo come sempre dalle anticipazioni per la puntata di domani. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1396 di Acacias 38. Aurelio ha rubato la foto di Fausto a Soledad e ha deciso di andare in carcere da lui per parlare di una possibile collaborazione. Nel frattempo Anabel, che non sa nulla della relazione tra lui e Genoveva, pensa che potranno presto convolare a nozze ed essere una famiglia felice. Non sa neppure tutto quello che Aurelio sta facendo alle sue spalle…Josè Miguel riceve un misterioso telegramma che gli solleva il morale. Il ristorante, con la nuova ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta domani, 25 maggio 2022, su canale 5? Chiaramente i colpi di scena non mancheranno e cresce l’attesa anche per capire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo come sempre dalleper la puntata di domani. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1396 di Acacias 38. Aurelio ha rubato la foto di Fausto a Soledad e ha deciso di andare in carcere da lui per parlare di una possibile collaborazione. Nel frattempo Anabel, che non sa nulla della relazione tra lui e Genoveva, pensa che potranno presto convolare a nozze ed essere una famiglia felice. Non sa neppure tutto quello che Aurelio sta facendo alle sue spalle…Josè Miguel riceve un misterioso telegramma che gli solleva il morale. Il ristorante, con la nuova ...

