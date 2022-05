Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | primo caso in Lombardia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 24 maggio 2022)diina quanto apprende l’Adnkronos Salute. La diagnosi è19.50, pochi minuti fa. La conferma dell’infezione è dell’ospedale Sacco di Milano, centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche insieme allo Spallanzani di Roma. Il paziente sta sostanzialmente bene. E’ oggetto di controanalisi per avere la conferma definitiva della diagnosi. Il ceppo non è autoctono, ma arriva dall’estero e potrebbe essere correlato ai focolai che si stanno registrano in altri Paesi d’Europa come Germania, Portogallo e Spagna (Canarie). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione