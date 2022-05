Traffico Roma del 24-05-2022 ore 10:00 (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Buongiorno resta decisamente sostenuto il Traffico sulla rete viene cittadina sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal bivio con la Nuova Firenze vicino alla Tiburtina sempre in internal code dal bivio con la Roma Napoli all’uscita Ardeatina decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo con le code registra dalla Flaminia Sino all’uscita Aurelia altre cose tra la maglia nel uscita Pontina Eur è sempre in esterna abbiamo rallentamenti con possibili code tra la Prenestina e l’uscita Tiburtina indirizzo quindi Salaria ancora incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dal raccordo la tangenziale poi in tangenziale permangono code dal bivio con la Roma l’Aquila fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in diretta ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Luceverdeme trovati dalla redazione Buongiorno resta decisamente sostenuto ilsulla rete viene cittadina sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal bivio con la Nuova Firenze vicino alla Tiburtina sempre in internal code dal bivio con laNapoli all’uscita Ardeatina decisamente trafficato anche la carreggiata esterna del raccordo con le code registra dalla Flaminia Sino all’uscita Aurelia altre cose tra la maglia nel uscita Pontina Eur è sempre in esterna abbiamo rallentamenti con possibili code tra la Prenestina e l’uscita Tiburtina indirizzo quindi Salaria ancora incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo la tangenziale poi in tangenziale permangono code dal bivio con lal’Aquila fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in diretta ...

VAIstradeanas : 10:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.VelocitĂ :10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Viadotto della Magliana ?????? Traffico rallentato altezza Via del Cappellaccio > Eur #Luceverde #Lazio - rep_roma : Lavori per rimuovere le luminarie di Natale, traffico impazzito in via Merulana [aggiornamento delle 10:09] - VAIstradeanas : 10:05 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.VelocitĂ :10Km/h - romamobilita : #viabilitĂ , Traffico intenso sul #Gra tra Diramazione Roma Sud e La Rustica -