Roland Garros 2022 | Badosa sul velluto | Pliskova e Halep non convincono

(Di martedì 24 maggio 2022) Il day 3 delal femminile si è aperto con la sudatissima vittoria all’esordio di Karolina. La ceca ci ha messo un po’ per carburare ma alla fine è riuscita ad avere ragione dell’esuberante francese Andrianjafitrimo con lo score di 2-6 6-3 6-1. Tutto semplice invece per la numero 9 del mondo Danielle Collins. L’americana ha lasciato solo quattro giochi alla bulgara Tomova (6-0 6-4). Vittoria estremamente convincente anche per la spagnola Paula, che ha liquidato in meno di un’ora la francese Ferro (6-2 6-0). Successo con lo stesso punteggio anche per la russa Daria Kasatkina, recente semifinalista a Roma e trionfatrice sulla lucky loser slovacca Sramkova. Sorridono anche le francesi Cornet (6-2 6-0 alla giapponese Doi) e Garcia (6-3 6-4 all’americana Townsend). Bene ...

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - ItaliaTeam_it : Tennista #ItaliaTeam impegnato al Roland Garros, tanti auguri a Fabio Fognini che oggi spegne 35 candeline! ??????… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - sportal_it : Roland Garros, Lorenzo Sonego può dirsi soddisfatto - isabellealone : #EurosportTENNIS talento e bellezza sul Chatrier del Roland Garros -

AGI - 'Merci monsieur tennis, je t'aime'. Ecco: si potrebbe chiudere qui, riportando le parole con cui Jo Wilfried Tsonga ha concluso in lacrime il saluto che sul campo centrale delha segnato la fine della sua carriera, ogni commento sull' (ex) giocatore francese e sul suo addio. Celebrato, oltre che da tutta la famiglia, da tutti i coach e i preparatori atletici ...DIRETTA SINNER FRATANGELO (RISULTATO 6 - 3 6 - 2): 3° SET Sinner Fratangelo 6 - 3 6 - 2 : altra accelerazione di Jannik Sinner nel primo turno del2022, due set di vantaggio e esordio parigino che sembra procedere nel migliore dei modi per l'altoatesino. Sinner apre il secondo set con il break, che lo porta immediatamente sul 2 - 0;...Fratangelo-Sinner è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e .... Il numero due d'Italia stavolta sembra essere stato baciato dalla dea ...Lorenzo Sonego ha sconfitto Peter Gojowczyk e si è qualificato al secondo turno del Roland Garros 2022. Il tennista italiano si è imposto in maniera schiacciante, chiudendo i conti in tre rapidissimi ...