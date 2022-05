Reddito di base incondizionato, come sta andando la petizione per introdurlo nell’Ue: l’Italia secondo Paese per numero di firmatari (Di martedì 24 maggio 2022) Introdurre redditi di base incondizionati in tutta l’Unione europea, per assicurare a ciascun cittadino la sussistenza e la possibilità essere parte attiva della politica economica della società. Sono gli obiettivi di una “iniziativa dei cittadini europei” (Ice) che, tramite una petizione online in scadenza il prossimo 25 giugno, rivolge un appello alla Commissione europea perché presenti una proposta che riduca le disparità regionali rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale nell’Ue. In base al trattato di Lisbona, Bruxelles è tenuta a farlo se i cittadini riescono a raccogliere un totale di 1 milione di firme e in almeno sette Paesi si supera una soglia minima. Il traguardo finale è molto lontano (hanno firmato in tutto poco meno di 225mila persone) ma l’Italia, con quasi 53mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Introdurre redditi diincondizionati in tutta l’Unione europea, per assicurare a ciascun cittadino la sussistenza e la possibilità essere parte attiva della politica economica della società. Sono gli obiettivi di una “iniziativa dei cittadini europei” (Ice) che, tramite unaonline in scadenza il prossimo 25 giugno, rivolge un appello alla Commissione europea perché presenti una proposta che riduca le disparità regionali rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale. Inal trattato di Lisbona, Bruxelles è tenuta a farlo se i cittadini riescono a raccogliere un totale di 1 milione di firme e in almeno sette Paesi si supera una soglia minima. Il traguardo finale è molto lontano (hanno firmato in tutto poco meno di 225mila persone) ma, con quasi 53mila ...

