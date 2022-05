Petrolio, Orban frena ancora: “Non se ne parli al vertice Ue”. Dombrovskis: “Approvare embargo senza ritardi” (Di martedì 24 maggio 2022) Il premier ungherese Viktor Orbán ha escluso di discutere l’embargo petrolifero della Russia proposto dall’Ue al vertice dei leader europei della prossima settimana, se prima non ci saranno informazioni sui finanziamenti per aiutare Budapest a liberarsi del Petrolio russo. Lo rivela il Financial Times citando una lettera che Orban ha inviato al presidente del Consiglio Ue Charles Michel e di cui ha preso visione. “Discutere il pacchetto di sanzioni a livello di leader in assenza di un consenso sarebbe controproducente“, ha scritto Orbán nella lettera a Michel. “Evidenzierebbe solo le nostre divisioni interne senza offrire una possibilità realistica di risolvere le differenze. Pertanto, propongo di non affrontare questo problema al prossimo Consiglio europeo”. Secondo il quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Il premier ungherese Viktor Orbán ha escluso di discutere l’petrolifero della Russia proposto dall’Ue aldei leader europei della prossima settimana, se prima non ci saranno informazioni sui finanziamenti per aiutare Budapest a liberarsi delrusso. Lo rivela il Financial Times citando una lettera cheha inviato al presidente del Consiglio Ue Charles Michel e di cui ha preso visione. “Discutere il pacchetto di sanzioni a livello di leader in asdi un consenso sarebbe controproducente“, ha scritto Orbán nella lettera a Michel. “Evidenzierebbe solo le nostre divisioni interneoffrire una possibilità realistica di risolvere le differenze. Pertanto, propongo di non affrontare questo problema al prossimo Consiglio europeo”. Secondo il quotidiano ...

