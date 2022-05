Perugia, indagata la madre del bimbo di 1 anno arrivato in ospedale in arresto cardiaco (Di martedì 24 maggio 2022) È indagata per maltrattamenti, lesioni e abbandono di minore la madre del bambino di un anno ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia il 15 maggio scorso (e ora in cura al Meyer di Firenze), dopo essere arrivato al pronto soccorso in stato di ipotermia e in arresto cardio-circolatorio. La Procura di Perugia, che ha acquisito il telefono cellulare della donna e i vestiti del piccolo, ha incaricato un medico legale di svolgere accertamenti «urgenti e irripetibili» per chiarire le cause delle lesioni trovate sul suo corpo del piccolo in seguito al ricovero. Gli esami avevano infatti portato alla luce una frattura e una tumefazione alla testa, come una frattura pregressa all’omero destro, per la quale il bimbo era stato ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Èper maltrattamenti, lesioni e abbandono di minore ladel bambino di unricoverato in gravi condizioni all’diil 15 maggio scorso (e ora in cura al Meyer di Firenze), dopo essereal pronto soccorso in stato di ipotermia e incardio-circolatorio. La Procura di, che ha acquisito il telefono cellulare della donna e i vestiti del piccolo, ha incaricato un medico legale di svolgere accertamenti «urgenti e irripetibili» per chiarire le cause delle lesioni trovate sul suo corpo del piccolo in seguito al ricovero. Gli esami avevano infatti portato alla luce una frattura e una tumefazione alla testa, come una frattura pregressa all’omero destro, per la quale ilera stato ...

