(Di martedì 24 maggio 2022) I Militari della Sezione Operativa della Compagniadi Molfetta hanno arrestato in flagranza di reato un minore del luogo, sul cui conto emergono gravi indizi di colpevolezza (accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) in ordine al reato di detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e riciclaggio. I militari dell’Arma, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, hanno perquisito diverse abitazioni ed effettuato diversi controlli su strada, con perquisizioni personali e veicolari. Durante le operazioni, un locale è risultato positivo. In particolare, all’interno del locale in uso e nella disponibilità di un minore di origini molfettesi, è stato rinvenuto una...

Advertising

forzearmatenews : Minorenne trovato dai Carabinieri con una pistola mitragliatrice - Filletta011284 : NEL MIO CASO LI FACEVO ANCHE A 18 ANNI/DA MINORENNE MA IN 37 ANNI NON SONO STATA MAI CON NESSUNO/MAI TROVATO QUALCU… -

ilmattino.it

... alcune delle quali hannoun riscontro immediato, come nel caso dell'intervento del ... una giovane nigeriana arrivatain Italia e l'attore Francesco Montanari, con un monologo sulla ...L'ultimo avvistamento alle 4:30 davanti a un minimarket vicino al palazzo dove è stato... La Polizia,come rivela il The Sun, è quindi risalita a 4 uomini e untutti arrestati in base ... Napoli, minorenne girava con un pericoloso sfollagente in ferro: denunciato Un 17enne di Afragola è stato accoltellato all’inguine a Casavatore (Napoli) mentre era in strada con un’amica; non è in pericolo di ...Dopo l'aggressione lo zio non ha accampognato il nipote in ospedale, ma nell'abitazione in cui vive con i genitori dicendogli "ora muori a casa" ...