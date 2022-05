Milano accoglierà Stranger Things 4: in arrivo la prima puntata in anteprima (Di martedì 24 maggio 2022) I fan di Stranger Things che vivono a Milano non dovranno aspettare ancora molto per scoprire cosa accadrà nella prima puntata della quarta stagione. Infatti, con un giorno di anticipo rispetto al programma di Netflix, potranno assistere, in anteprima, all’episodio completo. Sarà un evento davvero speciale che, nei due giorni successivi, verrà accompagnato da altre incredibili sorprese sempre riguardanti l’amatissima serie tv. Non sono ancora stati diffusi tutti i dettagli, ma sicuramente sarà un modo per riunire tutto l’affezionato fandom milanese. Stranger Things 4 sbarca a Milano: tutti i dettagli sull’evento esclusivo Netflix, grazie a un post comparso sul profilo Twitter della pagina ufficiale, ha reso nota un’importante ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 maggio 2022) I fan diche vivono anon dovranno aspettare ancora molto per scoprire cosa accadrà nelladella quarta stagione. Infatti, con un giorno di anticipo rispetto al programma di Netflix, potranno assistere, in ante, all’episodio completo. Sarà un evento davvero speciale che, nei due giorni successivi, verrà accompagnato da altre incredibili sorprese sempre riguardanti l’amatissima serie tv. Non sono ancora stati diffusi tutti i dettagli, ma sicuramente sarà un modo per riunire tutto l’affezionato fandom milanese.4 sbarca a: tutti i dettagli sull’evento esclusivo Netflix, grazie a un post comparso sul profilo Twitter della pagina ufficiale, ha reso nota un’importante ...

