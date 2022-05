Le Mani di Napoli, l’artigianato d’eccellenza scende in campo: Noi depositari dello stile partenopeo (Di martedì 24 maggio 2022) Si è conclusa con successo “Un’altra Napoli”, la tre giorni di presentazioni, eventi e visite culturali organizzata dall’associazione di maestri artigiani della moda made in Naples “Le Mani di Napoli”, che ha invitato e ospitato in città giornalisti della stampa nazionale e internazionale di settore ed esponenti del mondo della moda con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le realtà artigianali napoletane. “Le Mani di Napoli” è un’associazione di 26 Maestri artigiani di eccellenza del settore moda Made in Naples (con rappresentanti dei diversi comparti quali sartoria, camiceria, cravatte, calzature, guanti ecc.) che per la prima volta si sono riuniti in un organismo comune. Nell’associazione sono presenti anche soggetti che si sono distinti per conoscenze e impegno nella cultura della moda, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Si è conclusa con successo “Un’altra”, la tre giorni di presentazioni, eventi e visite culturali organizzata dall’associazione di maestri artigiani della moda made in Naples “Ledi”, che ha invitato e ospitato in città giornalisti della stampa nazionale e internazionale di settore ed esponenti del mondo della moda con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le realtà artigianali napoletane. “Ledi” è un’associazione di 26 Maestri artigiani di eccellenza del settore moda Made in Naples (con rappresentanti dei diversi comparti quali sartoria, camiceria, cravatte, calzature, guanti ecc.) che per la prima volta si sono riuniti in un organismo comune. Nell’associazione sono presenti anche soggetti che si sono distinti per conoscenze e impegno nella cultura della moda, ...

OSVLDOPIERO : Napoli ancora competitivo per i primissimi posti. De Laurentiis non faccia il giochino del ‘Deve decidere lui’. Si… - FRNPLI : Forse il mio idolo ritorna a Napoli. Mi tremano le mani. - ContropiedeA : Ovviamente tutto passerà nelle mani del giudice sportivo che sarà severo con entrambe le società. - Andgasperini : Artemide di Efeso. Alabastro, bronzo. Seconda metà del II secolo d.C. Testa, mani e piedi restaurati in bronzo da V… - ThePiper1 : @sscnapoli @ADeLaurentiis Augurissimi Aurelio. Il presidente più vincente del napoli dopo ferlaino Fossi in te ad… -