La giustizia di Mosca e di Kyiv con la guerra in corso

(Di martedì 24 maggio 2022) Vadim Shishimarin è il primo soldato russo a essere processato per crimini diin Ucraina e ieri è stato condannato all’ergastolo. Ha ventuno anni, viene dal... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Gavino14182179 : @fattoquotidiano E questa la chiamate giustizia allora aspettiamo la risposta di Mosca e vediamo quale stronzate vi inventate - zagor70 : Il rappresentante di Morgenstern* ha presentato ricorso al tribunale Zamoskvoretsky di Mosca contro la decisione de… - lettera_mosca : Il ministero della Giustizia ucraino, dopo la pubblicazione ufficiale della legge sul divieto di attività dei parti… - MCampadelli : @CapanoUmberto @NicolaPorro eheh tu che parli di fede! ma se hai capito tutto tu, allora sei scemo: dovresti viver… - Osserva_Media : La popolazione voleva linciarlo. Il capo nazista e i suoi 2439 aguzzini assicurati alla Giustizia di Mosca. Tutte l… -

Per Vasily Nebenzya, ambasciatore dipresso le Nazioni Unite: a causa dell'aumento dei prezzi alimentari è legata alle... A bloccare l'energia in Italia non è la Russia ma la burocrazia È una ...Si tratta del primo esponente delle forze armate dicondannato per un crimine compiuto nell'... è solo il primo di una lunga serie di potenziali crimini di guerra che laucraina vuole ...L’ergastolo al sergente russo e il processo ai prigionieri di Mariupol. Il leader della repubblica popolare di Donestk vorrebbe l'istituzione di un tribunale internazionale nella sua regione per proce ...Cosa Nostra, certo. Ma forse non soltanto. Vi stupireste se, dietro la strage di Capaci di 30 anni fa, si nascondessero altri interessi, coerenti con quelli dei boss E se altre organizzazioni crimina ...