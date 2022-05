Johnny Depp costernato in aula dopo l'affermazione dello psichiatra: "Marlon Brando? Non è morto?" (Di martedì 24 maggio 2022) Johnny Depp è rimasto senza parole, proprio come i suoi avvocati, quando uno psichiatra ha risposto in modo arrogante ad una domanda relativa al leggendario Marlon Brando. Lo psichiatra David Spiegel, che ha testimoniato in tribunale a nome di Amber Heard durante la giornata di ieri, ha lasciato Johhny Depp e i suoi avvocati letteralmente senza parole dopo una gaffe riguardante Marlon Brando e uno stranissimo momento che nessuno sembra essere in grado di spiegare. La costernazione di Depp è palpabile nel video, dopo la risposta sprezzante del dottor Spiegel: dopo aver ammesso di non essere a conoscenza del fatto che Johnny abbia usato o meno un ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022)è rimasto senza parole, proprio come i suoi avvocati, quando unoha risposto in modo arrogante ad una domanda relativa al leggendario. LoDavid Spiegel, che ha testimoniato in tribunale a nome di Amber Heard durante la giornata di ieri, ha lasciato Johhnye i suoi avvocati letteralmente senza paroleuna gaffe riguardantee uno stranissimo momento che nessuno sembra essere in grado di spiegare. La costernazione diè palpabile nel video,la risposta sprezzante del dottor Spiegel:aver ammesso di non essere a conoscenza del fatto cheabbia usato o meno un ...

