Jessica Chastain e Peter Sarsgaard hanno concluso le riprese di Memory, nuovo film di Michael Franco

Jessica Chastain e Peter Sarsgaard hanno concluso a New York le riprese di Memory, secondo film americano del regista messicano Michel Franco. I dettagli del plot, al momento, sono top secret, ma pare che il film girato in lingua inglese sarà ambientato durante un soggiorno a New York City. Nel cast anche Merritt Wever, Josh Charles, Elsie Fisher e Jessica

