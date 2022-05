Isola dei Famosi | la decisione di Guendalina spiazza tutti | interviene Vladimir Luxuria VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022)dei, la scelta della naufragaTavassidallo studiodei, in questo lunedì è andata in onda la diciannovesima puntata del reality show su Canale 5. Questa puntata è stata ricca di colpi di scena, l’ha chiesto ad ogni singolo concorrente se abbandonare il gioco o restare in gara. L’edizione è iniziata lo scorso 21 marzo, e il gran finale si terrà lunedì 27 giugno, i naufraghi veterani in questa edizione più lunga compiono una scelta difficile. Nel corso della puntata Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro ha scelto di abbandonare il reality a causa degli impegni Universitari. Anche la naufraga ...

Advertising

demag0gica : quest’isola nella storia dei reality - rattenni_anna : RT @chicky_nuggies_: Ma senza Ale e Gue ci resta solo Carmen, Nicholas ed Edo. Si è sfatto il quintetto dei finalisti Io distrutta da tutto… - chicky_nuggies_ : Ma senza Ale e Gue ci resta solo Carmen, Nicholas ed Edo. Si è sfatto il quintetto dei finalisti Io distrutta da tu… - chiaracevenini : RT @FredMosby_: Mo abbandona pure Ilary dice ve la presentate voi io vado a Sabaudia con Guenda isola dei famosi 2022 tutto può cambiare #i… - Alededon : RT @Viperissima_: Alessandro prima e Guendalina adesso, due papabili vincitori che lasciano il gioco. Il mondo dei reality è in lutto. #iso… -

... ma gli ucraini sono esposti: la guerra sarà lunga 9 maggio - "I loro soldati iniziano a disobbedire": così la guerra di logoramento pesa sulle truppe 8 maggio - L'Serpenti al centro della ...... ma mai ufficialmente le mire di Pechino sull'democratica di 23 milioni, destinata alla ... la prima da presidente, si chiuderà con il secondo vertice in personaleader del 'Quad', il gruppo ...L’Isola dei Famosi, sorpresa per l’ex gieffina: “Sarò sempre dalla tua parte” Momento di sorprese e grandi emozioni per il ...Guendalina Tavassi torna a parlare di sua figlia Gaia Nicolini e del rapporto speciale che ha con la diciannovenne. «Ho dovuto annientarmi per diventare mamma avevo 17 anni. Per ...