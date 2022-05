Inter | Lazaro rientra dal prestito | su di lui l’interesse dell’Atalanta

(Di martedì 24 maggio 2022) Valentinoin ritorno all’dopo ilal Benfica, ma per lui il futuro rimane lontano da Milano: l’Atalanta ci pensa Valentinodi ritorno all’dopo ilal Benfica. L’esterno austriaco però difficilmente rimarrà a Milano e molti club si stanno muovendo su di lui. Secondo quanto riporta A Bola, l’Atalanta starebbe valutandoper rinforzare gli esterni di Gasperini per la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

_davide1908 : @robyriccio77 se vuoi rimanere competitivo è impensabile di vendere uno tra skryniar bastoni barella Lautaro Impens… - nicolopiceni : @inter_pictures Dalle cessioni di Pinamonti, Sensi, Lazaro si può recuperare qualcosa da investire sul mercato. Cer… - infoitsport : Lazaro, ritorno all’Inter solo di passaggio: un club di Serie A su di lui - I_M__mensamente : Scambio alla pari #Lazaro/#Koopmeiners....!! E vaiii...!! #inter - internewsit : Lazaro, ritorno all'Inter solo di passaggio: un club di Serie A su di lui - -

Valentinoin ritorno all'dopo il prestito al Benfica, ma per lui il futuro rimane lontano da Milano: l'Atalanta ci pensa Valentinodi ritorno all'dopo il prestito al Benfica. L'esterno ...Commenta per primo Valentinotorna all'dopo il prestito al Benfica , può lasciare nuovamente i nerazzurri ma restare in Italia: su di lui, scrive A Bola , c'è l' Atalanta .Lazaro, ritorno all’Inter solo di passaggio: un club di Serie A su di lui. Lazaro è pronto a ritornare all’Inter dopo il prestito al Benfica. A luglio, rientrerà ad Appiano Gentile con l’Inter ma il ...Dal Portogallo scrivono di un possibile interessamento della Dea Valentino Lazaro potrebbe tornare presto in Serie A, ma non all‘Inter. Terminato il prestito annuale al Benfica, il laterale cerca una ...