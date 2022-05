In cura per problemi mentali ma col porto d'armi: spara al fratello (Di martedì 24 maggio 2022) Un 70enne era in cura presso un centro di salute mentale ma nonostante questo ha ottenuto il porto d'armi. Indagato il medico che ha firmato il certificato. Le indagini partite dal ferimento del fratello dell'anziano Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Un 70enne era inpresso un centro di salute mentale ma nonostante questo ha ottenuto ild'. Indagato il medico che ha firmato il certificato. Le indagini partite dal ferimento deldell'anziano

