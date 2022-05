In autunno ci sarà un nuovo esame dei conti pubblici italiani, avverte Dombrovskis (Di martedì 24 maggio 2022) «Abbiamo prorogato l’attivazione della clausola di salvaguardia fino al 2023, ma il Patto di Stabilità non è affatto sospeso. Le nostre raccomandazioni prevedono infatti che l’Italia limiti la crescita della sua spesa corrente». Se non dovesse farlo, «per ora non apriamo alcuna procedura, ma torneremo a valutare la situazione in autunno e anche nella primavera del prossimo anno». Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, il giorno dopo la presentazione del pacchetto economico di primavera e delle pagelle sull’Italia, mette le cose in chiaro in un’intervista alla Stampa, mentre nella maggioranza di governo esplodono già le polemiche. «Non è un liberi tutti», aveva precisato subito. E invita infatti i Paesi con un alto debito ad adottare politiche di bilancio «prudenti» e a limitare la spesa pubblica corrente, il cui ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) «Abbiamo prorogato l’attivazione della clausola di salvaguardia fino al 2023, ma il Patto di Stabilità non è affatto sospeso. Le nostre raccomandazioni prevedono infatti che l’Italia limiti la crescita della sua spesa corrente». Se non dovesse farlo, «per ora non apriamo alcuna procedura, ma torneremo a valutare la situazione ine anche nella primavera del prossimo anno». Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis, il giorno dopo la presentazione del pacchetto economico di primavera e delle pagelle sull’Italia, mette le cose in chiaro in un’intervista alla Stampa, mentre nella maggioranza di governo esplodono già le polemiche. «Non è un liberi tutti», aveva precisato subito. E invita infatti i Paesi con un alto debito ad adottare politiche di bilancio «prudenti» e a limitare la spesa pubblica corrente, il cui ...

