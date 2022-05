Hamsik: "Napoli di Sarri squadra più spettacolare degli ultimi dieci anni'' (Di martedì 24 maggio 2022) Hamsik: "A Napoli ero felice, la squadra di Sarri è stata la più spettacolare degli ultimi dieci anni, quest'anno si poteva vincere" Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli attualmente al Trabzonspor, ha rilasciato un'intervista a 'Il Mattino'. Queste le sue parole: Cosa si porta dentro dei suoi 12 anni a Napoli? "La felicità. Io a Napoli ero felice, con gli amici, la mia famiglia, sul campo di calcio, con i tifosi. Sennò non avrei rinnovato per cinque volte, sapendo pure che avevo tante altre offerte per poter cambiare. -afferma Hamsik - Abbiamo riportato tutti insieme il Napoli tra le grandi. E sono rimasto ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 24 maggio 2022): "Aero felice, ladiè stata la più, quest'anno si poteva vincere" Marek, ex centrocampista delattualmente al Trabzonspor, ha rilasciato un'intervista a 'Il Mattino'. Queste le sue parole: Cosa si porta dentro dei suoi 12? "La felicità. Io aero felice, con gli amici, la mia famiglia, sul campo di calcio, con i tifosi. Sennò non avrei rinnovato per cinque volte, sapendo pure che avevo tante altre offerte per poter cambiare. -afferma- Abbiamo riportato tutti insieme iltra le grandi. E sono rimasto ...

