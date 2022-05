Hamsik | «Futuro da allenatore? La mia filosofia è quella di Sarri»

(Di martedì 24 maggio 2022) Marekpensa ad unda mister e quali sono i suoi modelli: «Ladi, mi affascina il City di Guardiola» Intervistato dal Mattino,ha parlato anche del suodopo il calcio e di un possibile passaggio in panchina. Le sue parole: «Sto bene, non mi sento vecchio. Sono stato fortunato perché gli infortuni sono stati pochi. Se invoglio fare il tecnico? La miacheha fatto vedere nei tre anni a Napoli, è quello il calcio dove ho goduto di più. Ora se vedo il City di Guardiola èl’idea che mi affascina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

