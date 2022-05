Gela, prete in arresto per corruzione e truffa (Di martedì 24 maggio 2022) Succede a Gela, dove un prete della Diocesi di Piazza Armerina (Enna) finisce agli arresti domiciliari e per tre individui tra cui due consiglieri comunali, è disposto divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le persone in questione, 4 per l’appunto, sarebbero indagate nell’ambito dell’inchiesta ‘Avaritia‘ della locale Procura. Provvedimenti del Gip di Gela e reati in questione al prete Uno degli indagati è attualmente agli arresti domiciliari, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, falsità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Succede a, dove undella Diocesi di Piazza Armerina (Enna) finisce agli arresti domiciliari e per tre individui tra cui due consiglieri comunali, è disposto divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le persone in questione, 4 per l’appunto, sarebbero indagate nell’ambito dell’inchiesta ‘Avaritia‘ della locale Procura. Provvedimenti del Gip die reati in questione alUno degli indagati è attualmente agli arresti domiciliari, mentre per altri tre è stato disposto il divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. I reati ipotizzati a vario titolo sonoper un atto contrario ai doveri di ufficio, falsità ...

Advertising

NuovoSud : Gestione Ipab di Gela, arrestato prete di Piazza Armerina per corruzione - Lasiciliaweb : Corruzione e truffa, arrestano prete nell'Ennese Inchiesta Avaritia: misure cautelari anche per due consiglieri com… - ennavivi_it : Gela. Circonvenzione d’incapace, corruzione e truffa, carabinieri arrestano prete della Diocesi di Piazza Armerina - GDS_it : Un sacerdote agli arresti domiciliari. Per altre tre persone, compresi due consiglieri comunali di Gela, disposto i… - IlFattoNisseno : Provincia di Caltanissetta, corruzione e riciclaggio: indagati prete e 2 consiglieri comunali di Gela -