Forti limitazioni per i biglietti di Monza-Pisa da oggi 24 maggio (Di martedì 24 maggio 2022) Giornata cruciale per quanto riguarda i biglietti di Monza-Pisa, in riferimento alla finale di andata in programma giovedì sera in Lombardia, visto che la squadra di casa ha ottenuto un piazzamento peggiore durante la stagione in Serie B. Ieri, sul nostro magazine, abbiamo portato alla vostra attenzione alcune anticipazioni sulla partita di ritorno con un articolo specifico, ma oggi tocca concentrarsi sulla prima sfida. Già, perché soprattutto per i tifosi ospiti ci saranno Forti limitazioni che dovranno essere prese in esame secondo quanto trapelato in mattinata. Primi dettagli emersi per i biglietti di Monza-Pisa dedicati ai tifosi ospiti oggi sul web Il quantitativo di biglietti di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Giornata cruciale per quanto riguarda idi, in riferimento alla finale di andata in programma giovedì sera in Lombardia, visto che la squadra di casa ha ottenuto un piazzamento peggiore durante la stagione in Serie B. Ieri, sul nostro magazine, abbiamo portato alla vostra attenzione alcune anticipazioni sulla partita di ritorno con un articolo specifico, matocca concentrarsi sulla prima sfida. Già, perché soprattutto per i tifosi ospiti ci sarannoche dovranno essere prese in esame secondo quanto trapelato in mattinata. Primi dettagli emersi per ididedicati ai tifosi ospitisul web Il quantitativo didi ...

Advertising

Paola34443430 : @LaEle010282 Sono d’ accordo . Io penso che la situazione in Turchia per le attrici donne non sia molto buona … ci… - ABarolini : @NicolaMorra63 Anche i social hanno una grande responsabilità. Dovrebbero esserci delle forti limitazioni all'utili… - CaribbeanDVX : @molaasinaria la strada è in discesa, la gente è pronta ad accettare obblighi e limitazioni ancora più forti del covis e loro lo sanno - MrKite1963 : @paolodeluca72 'forti limitazioni alla circolazione delle sole auto private' di solito significa gira chi se lo più… - paolodeluca72 : @MrKite1963 ma a Oslo come fanno ? si sono ammattiti tutti e tutte? -