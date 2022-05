Fedez e J Ax | reunion anche in concerto | il 28 giugno al Duomo per beneficenza Ecco chi ci sarà sul palco

Advertising

infoitcultura : La 'reunion' tra Fedez e J-Ax farà del bene ai bimbi - Ale_De_Chirico : La 'reunion' tra Fedez e J-Ax farà del bene ai bimbi - FedericaeEdo : RT @HeelGianz: L'unica cosa buona della reunion di Fedez e Ax è il poter sentire gratis Paky e Tedua - adelemonico1972 : @Fedez Sono felice ?? di questa Reunion! Number one!!!! - alessiadaniele8 : RT @fabriziomico: Il concerto benefico del 28 giugno che segna anche la reunion di J Ax e Fedez sarà trasmesso anche da #Italia1, chissà se… -

'La nostranon è dipesa né dalla malattia diné dal concerto', racconta J - Ax. 'Sei ore al telefono - interviene- per dirci tutto. Per me erano passati abbastanza anni, quattro, ...Quel che è certo, ha sottolineato J - Ax, "è che la miaconnon dipende né dal concerto né dalla malattia. Non sono uno che crede alle coincidenze ma sono la prima persona che ha visto ...Due milioni di euro l'obiettivo di Fedez «Mi piacerebbe dire che abbiamo raccolto tutto quello che serve. Spero che ci riusciremo». Sul palco tante voci importanti, anche giovani artisti per dare ...Con lui, sul palco, il ritrovato J-Ax. Nessuna canzone (per ora) insieme. «La nostra reunion non è dipesa né dalla malattia di Fedez né dal concerto», racconta J-Ax. «Sei ore al telefono - interviene ...