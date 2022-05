Fara Gera d’Adda | Filippo Fontana | 41enne morto in auto contro un palo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 24 maggio 2022). Si chiamavaildeceduto nell’incidente di lunedì mattina sulla provinciale a. La tragedia si è consumata poco dopo le 7.30 in via Bergamo. Mentre viaggiava in direzione di Treviglio a bordo della sua Mitsubishi Outlander, per cause ancora da chiarire l’uomo ha tamponato una Fiata Panda che lo precedeva. Dopo l’impatto il Suv è finito fuori strada sbandando e ha strisciatoun muretto che delimita un fossato per poi terminare la sua corsa schiantandosiun. Dopo l’intervento dei soccorritoriè stato portato in elicottero all’ospedale Sanrdo di Monza dove poco dopo è ...