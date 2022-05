Elena Santarelli, il selfie in spiaggia infiamma: short mini e ‘bombe’ da urlo (Di martedì 24 maggio 2022) In posa sulla spiaggia Elena Santarelli si scatta un selfie e manda il web totalmente in tilt, indossa short minuscoli e un costume che mette in risalto le sue forme… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 maggio 2022) In posa sullasi scatta une manda il web totalmente in tilt, indossaminuscoli e un costume che mette in risalto le sue forme… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

musiclover_blu : Comunque non so se era un incontro casuale o meno ma i prelemi con Elena Santarelli mi piacciono molto #prelemi - fuori_fase_ : Venerdì ha un impegno... Salotto Salemi con Elena Santarelli ospite? ?? #prelemi - GiusyD8 : @YseFrancy ????????ho sentito parlare che erano con Elena Santarelli e ho seguito il luogo dove si trova il ristorante… - fuori_fase_ : I nostri a cena con Elena Santarelli e visto che lei oggi ha registrato penso subito a qualcosa con Giuly #prelemi - madrockworld : Elena Santarelli in costume, un giornale le fa un articolo. 600 commenti tutti uguali. Friendly reminder che anche… -