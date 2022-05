Drusilla Foer torna in tv con 'L'Almanacco del giorno dopo': la data e i dettagli (Di martedì 24 maggio 2022) A partire dal mese di giugno su Rai 2 andrà in onda L'Almanacco del giorno dopo, che avrà al timone una guida d'eccezione: a condurlo sarà infatti Drusilla Foer. Drusilla Foer e l'Almanacco del giorno dopo: quando inizia Da lunedì 6 giugno 2022, alle ore 19.50, andrà in onda tutti i giorni su Rai2 L'Almanacco del giorno dopo, condotto da Drusilla Foer. La stessa nobildonna che ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2022 in qualità di co-conduttrice ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni il suo entusiasmo per il ruolo che gli sarebbe stato affidato all'interno del programma: "La mia è stata una scelta fatta con devozione a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 24 maggio 2022) A partire dal mese di giugno su Rai 2 andrà in onda L'del, che avrà al timone una guida d'eccezione: a condurlo sarà infattie l'del: quando inizia Da lunedì 6 giugno 2022, alle ore 19.50, andrà in onda tutti i giorni su Rai2 L'del, condotto da. La stessa nobildonna che ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2022 in qualità di co-conduttrice ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni il suo entusiasmo per il ruolo che gli sarebbe stato affidato all'interno del programma: "La mia è stata una scelta fatta con devozione a ...

