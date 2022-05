Challenger Troisdorf | Fabbiano avanza

Advertising

Ilsuperbo89 : Salvo,Cobolli,Mager,Seppi e tanti altri azzurri oggi a Vicenza. Che giornatona?? Spero di riuscire a vedere più inco… - livetennisit : Challenger Vicenza e Troisdorf: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. A Vicenza tanti azzurri al via (LI… - livetennisit : Challenger Vicenza e Troisdorf: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - livetennisit : Challenger Vicenza e Troisdorf: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE) - livetennisit : Challenger Troisdorf: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Presenza di Thomas Fabbiano nel Md -

FIT

ROMA (ITALPRESS) - Thomas Fabbiano è l'unico italiano presente nel tabellone principale dell'ATP Challenger di Troisdorf. Sulla terra rossa tedesca si giocherà l'evento, ufficialmente "Saturn Oil Open ...TROISDORF/STARNBERG, May 23, 2022 The ATP Challenger Tour is back in Germany for the inaugural Saturn Oil Open. The €45,730 clay-court tournament is being held at the TC RW-Troisdorf this week.