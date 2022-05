Calciomercato Milan – Pedullà: “Riscatto Messias, partita aperta” (Di martedì 24 maggio 2022) Junior Messias lascerà il Milan nel Calciomercato estivo dopo aver vinto lo Scudetto? Le ultime news sul brasiliano da Alfredo Pedullà Leggi su pianetamilan (Di martedì 24 maggio 2022) Juniorlascerà ilnelestivo dopo aver vinto lo Scudetto? Le ultime news sul brasiliano da Alfredo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - cmdotcom : ESCLUSIVO #Milan, #Leao ha una clausola da 150 milioni - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO #Milan | Accelerata per l'olandese #NoaLang, da tempo nel mirino: a breve incontro con il suo agente. Ro… - oracle_kvn25 : RT @cmdotcon: #SerieA, così non va. Sassuolo-Milan è stata una brutta pagina per il nostro calcio, impariamo dallo spettacolo della #Premie… - JeanMarie1899 : RT @ACMilanAddict1: Inghilterra, Southgate esalta Tomori: 'Al Milan gioca ogni settimana davanti a 80mila persone, è abituato alla pression… -