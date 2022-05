Bruce Springsteen torna dal vivo in Italia: tre date nel 2023 (Di martedì 24 maggio 2022) Il tour europeo partirà il 28 aprile da Barcellona e il Boss con la E Street Band sarà il 18 maggio a Ferrara, il 21 a Roma e il 25 luglio a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 maggio 2022) Il tour europeo partirà il 28 aprile da Barcellona e il Boss con la E Street Band sarà il 18 maggio a Ferrara, il 21 a Roma e il 25 luglio a ...

Advertising

RSInews : Bruce Springsteen torna in Svizzera - Concerto a Zurigo in giugno, sarà il primo dopo sei anni… - Dondolino72 : RT @ilpost: Bruce Springsteen tornerà in tour in Italia nel 2023 per tre concerti: a Ferrara, Roma e Monza - Miquel24661159 : Bruce torna a casa!! @springsteen - CatelliRossella : Musica: Bruce Springsteen torna in Italia nel 2023, tre date - Musica - ANSA - LoreCh__ : RT @Asiaest: @LoreCh__ Mi accontento di San Siro 1985 (ancora 2 anelli)?? -