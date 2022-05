Assassin’s Creed Valhalla si aggiorna con la patch 1.5.2 (Di martedì 24 maggio 2022) Ubisoft annuncia la disponibilità a partire da oggi della patch 1.5.2 per Assassin’s Creed Valhalla, la quale come sempre apporta una lunga serie di correzioni che potete consultare a seguire tramite il changelog ufficiale. ACV aggiornamento del titolo 1.5.2 Note sulla patch – Interno dell’armeria Ravensthorpe si è ampliata! Costruisci il nuovo edificio dell’Armeria e sblocca fino a cinque equipaggiamenti di equipaggiamento che puoi mostrare nel tuo insediamento e scambiare liberamente da tutto il mondo. L’Armeria può essere costruita dopo aver aggiornato Ravensthorpe al livello 3 e richiede un carico straniero, che può essere ottenuto in River Raid. Una volta costruito, funzionerà come la tua galleria personale per l’equipaggiamento e le armi che ti hanno ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 24 maggio 2022) Ubisoft annuncia la disponibilità a partire da oggi della1.5.2 per, la quale come sempre apporta una lunga serie di correzioni che potete consultare a seguire tramite il changelog ufficiale. ACVmento del titolo 1.5.2 Note sulla– Interno dell’armeria Ravensthorpe si è ampliata! Costruisci il nuovo edificio dell’Armeria e sblocca fino a cinque equipaggiamenti di equipaggiamento che puoi mostrare nel tuo insediamento e scambiare liberamente da tutto il mondo. L’Armeria può essere costruita dopo averto Ravensthorpe al livello 3 e richiede un carico straniero, che può essere ottenuto in River Raid. Una volta costruito, funzionerà come la tua galleria personale per l’equipaggiamento e le armi che ti hanno ...

